Como a alta do dólar pode mexer com seu café da manhã? Ouça no ‘Estadão Notícias’

As altas sucessivas do dólar são motivos de preocupação. O câmbio elevado mexe com o dia dia de todo mundo como, por exemplo, o pão de todas as manhãs. No entanto, a alta da moeda norte-americana favorece a balança comercial brasileira. Mas afinal, o que está causando esse aumento na cotação do dólar? E como fica o preço de alimentos com essa alta?

Na edição de hoje, participam a editora do broadcast econômico, Sílvia Araújo, Nathan Herszkowicz, do Sindicato da Indústria de Café do Estado de São Paulo, e Antero José Pereira, do Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo.

