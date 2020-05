Como Brasil enfrentou a gripe espanhola? Qual era a ‘cloroquina’ da época? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Apesar da singularidade desses tempos, a história da humanidade oferece exemplos muito ricos para entendermos o que estamos passando. O mundo já enfrentou outras pandemias que ceifaram a vida de milhões de pessoas. O paralelo mais significativo é com a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de vidas pelo mundo. Ao se debruçar pelo período, é possível identificar ocorrências muito semelhantes com o atual momento, especialmente no caso brasileiro, como a falta de coordenação na gestão do problema, desprezo pela real gravidade da doença, promessa de remédios milagrosos e a falta de proteção das camadas mais pobres da população. Afinal, o que o Brasil poderia aprender com epidemias do passado no combate à Covid-19?

Na edição de hoje, apresentamos um pequeno resumo histórico de como algumas doenças afetaram o País, com foco na gripe espanhola, com a ajuda da professora Christiane Maria Cruz de Souza, doutora em História das Ciências e da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, e com o professor João Malaia, do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria.

