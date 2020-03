Como coronavírus mudou a rotina no Estadão? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Nesse período em que a recomendação é para que os trabalhadores, principalmente de grandes empresas, trabalhem de casa, o Estadão Notícias vai mostrar como a rotina do jornal foi afetada pelo novo coronavírus. Assim, como a maioria dos brasileiros, nossos profissionais também estão em isolamento como medida de segurança e de precaução na tentativa de diminuir a contaminação pela Covid-19. Grande parte dos jornalistas está em home office e, com isso, os desafios a serem enfrentados surgiram: Como fazer uma entrevista à distância? Como participar de coletivas de autoridades em um momento tão importante? Como conciliar o trabalho com filhos em casa?

Na edição de hoje, uma série de relatos de profissionais do Estadão sobre como a rotina mudou nessas últimas duas semanas. São jornalistas das mais diversas áreas e locais do Brasil e do mundo. Além disso, um bate papo com o Daniel Schwebel é country manager da Workana, uma plataforma de home office.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.