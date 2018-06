Como é a vida de quem tem um familiar desaparecido?

De acordo com estimativas oficiais, 200 mil pessoas desaparecem todos os anos no País. Dessas, 40 mil são crianças e adolescentes. Porém, os números são muito maiores. Como lidar um o luto não concretizado? Quais são os impactos psicológicos na vida de pessoas que perdem filhos, pais, cônjuges e amigos?

Nesta edição do Mentalistas, a jornalista e psicóloga Camila Tuchlinski recebe Marcelo Neumann, psicólogo e um dos fundadores do projeto Caminho de Volta da USP, e o advogado Ariel de Castro Alves, fundador da Comissão Especial da Criança e do Adolescente do Conselho Federal da OAB. Além disso, conheça a história de Ivanise Esperidião, da ONG Mães da Sé, e que procura a filha desaparecida há 21 anos.

Acompanhe a segunda temporada do Mentalistas!

(foto: Ariel de Castro Alves, Marcelo Neumann e Camila Tuchlinski)