Como é estar com a Covid-19? Ouça relatos de quem venceu o coronavírus no ‘Estadão Notícias’

O drama e as dúvidas de quem contraiu o novo coronavírus traz um sentimento de impotência e medo. Para esses pacientes não foi apenas uma “gripezinha”, mas algo que alertou como a nossa saúde pode ser frágil diante de uma ameaça invisível. O “Estadão Notícias” ouviu alguns depoimentos de pacientes que enfrentaram a Covid-19, seja em casa ou na UTI de um hospital. São pessoas das mais diferentes faixas etárias, dos 25 aos 85 anos, entre elas, o jurista Ives Gandra e o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando.

Ainda na edição de hoje, no quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista Marcelo Knobel, reitor da Unicamp, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

