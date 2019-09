Como explicar o fenômeno terraplanista? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Pode parecer estranho, mas em 2019 estamos discutimos se a Terra é esférica. Aliás, em novembro acontece a primeira conferência de terraplanistas no Brasil. A discussão é antiga, antes de cristo, e passou a ter o atual entendimento, de que é esférica, a partir das grandes navegações. Neste mês é lembrado os 500 anos da viagem iniciada pelo português Fernão de Magalhães que, em 3 anos, deu a volta ao mundo. O feito é considerado uma prova crucial de que o planeta é esférico. Afinal, por que ainda discutimos a forma da Terra? Quais os argumentos dos diferentes atores dessa história?

Na Edição de hoje, ouvimos o lado da história, com o professor da Universidade Feral de São Carlos, Adilson de Oliveira, da ciência com o pesquisador do Observatório Nacional, Ricardo Ogando, dos terraplanistas com Bruno Alves, e da parte comportamental com o psiquiatra Daniel Barros.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.