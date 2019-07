Como foi a cobertura do Estadão na Revolução de 32? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Nove de Julho é a data em que se lembra da revolução constitucionalista de 32 em São Paulo. Apesar de ser uma data estadual, o acontecimento trouxe frutos para todo o Brasil. Dois anos antes, Getúlio Vargas assume à presidência, após um golpe militar conhecido como revolução de 30. As forças políticas e econômicas de São Paulo exigiam uma nova Assembleia Constituinte, a volta das eleições e a saída de Vargas. Foi no dia 23 de maio de 1932, em um comício de estudantes da Faculdade São Francisco, que tudo mudou. Cinco jovens morreram neste confronto. Nascia então o movimento MMDC. Em 9 de julho as forças paulistas lideradas pelo General Isidoro Dias Lopes tomaram o estado. Em 2 de outubro, na cidade de Cruzeiro, os combatentes paulistas se entregam ao líder da ofensiva federal.

Uma das grandes curiosidades de quem visita o Estadão, principalmente o seu acervo, é saber como o jornal cobriu a revolução de 32. Por isso, no programa de hoje, conversamos com o coordenador do acervo, Edmundo Leite que contou essa história para nós. Ouça no player acima.

