Como foi a viagem de Bolsonaro para os EUA? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump se encontraram na Casa Branca, em Washington, para estreitar laços entre Brasil e Estados Unidos. Uma viagem marcada pela promessa de empenho dos americanos para a inclusão do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e participação como aliado na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). A Venezuela também foi assunto deste encontro. Trump reafirmou que todas as possibilidades estão na mesa contra o regime de Nicolás Maduro. Bolsonaro disse que o Brasil está disposto ao “que for possível fazer para solucionar o problema da ditadura”. A correspondente do Estadão nos EUA, Beatriz Bulla, traz um resumo de como foi a viagem do presidente.

Durante a visita, o presidente brasileiro participou de entrevistas a veículos americanos e eventos promovidos por lideranças do país. Em uma declaração polêmica na tv americana, Jair Bolsonaro disse que a maior parte dos imigrantes não tem boa intenção, mas se corrigiu em coletiva e disse que era a menor parte deles.

