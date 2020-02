Como foi cobrir um dia de caos em SP; ouça no ‘Estadão Notícias’

Na madrugada e ao longo de segunda-feira, 10 de fevereiro, a cidade de São Paulo foi atingida por um forte temporal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, foi a pior chuva em 24 horas no mês de fevereiro desde 1983. A cidade viveu um verdadeiro dia de caos.

Na edição de hoje, reunimos diversos depoimentos de repórteres e jornalistas do Grupo Estado sobre como foi dar conta de uma cobertura tão complexa do ponto de vista logístico. A equipe da Rádio Eldorado também conta como foi levar um jornal matutino ao ar sem a presença dos âncoras no estúdio.

O caos gerou outras inúmeras perguntas: que tipo de resposta o poder público pode dar a situações extremas como essa? A modelo de planejamento da cidade está todo equivocado? Conversamos sobre o tema com a professora e coordenadora do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo na PUC Campinas, Laura Bueno.

