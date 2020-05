Como o coronavírus atinge os sistemas neurológico e cardiovascular? Ouça no ‘Estadão Notícias’

A covid-19, conhecida, até então, como uma síndrome respiratória, tem se mostrado muito mais complexa do que isso. Estudos realizados no Brasil e no mundo, mostram que o novo coronavírus também é capaz de invadir o sistema neurológico e cardiovascular, levando pacientes a problemas como perda de olfato, AVCs, insuficiência cardíaca e arritmias. Além disso, estão sendo estudados casos de pessoas que desenvolveram doenças neurológicas após serem curadas da Covid-19. Afinal, o que a ciência já sabe sobre a atuação do coronavírus em outros órgãos do corpo humano?

Na edição de hoje, vamos conversar com o coordenador científico da Associação Paulista de Neurologia, Ronaldo Abraham, e com o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Marcelo Queiroga. No quadro “Fique em Casa”, Renata Cafardo entrevista a cantora Izzy Gordon, sobre como está encarando o período de quarentena e autoisolamento.

