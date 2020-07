Como o varejo conseguiu crescer na pandemia? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Por causa da pandemia do novo coronavírus, as previsões eram de que o setor varejista seria um dos que mais sofreria com a queda no volume de vendas por causa do aumento do desemprego e da diminuição da renda dos brasileiros. No entanto, números dos últimos 3 meses mostraram que houve crescimento bem acima do esperado. Em junho, a Receita Federal identificou que as vendas registradas por meio de notas fiscais eletrônicas em todo País atingiram o maior patamar do ano, com uma média diária de quase 24 bilhões de reais. O número foi puxado, principalmente, pelo aumento das vendas no comércio eletrônico, seja através do site das lojas ou aplicativos de celular.

Afinal, o que explica o crescimento do comércio varejista durante a pandemia? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com a repórter do Estadão, Márcia de Chiara, e com a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, Luiza Trajano.

