Como se preparar para a segunda fase da Fuvest? Ouça as dicas dos especialistas no podcast ‘Se Liga no Vestibular’

O Estadão está com uma série de podcasts para ajudar estudantes nessa fase de vestibulares. Passado o Enem e as primeiras fases dos principais vestibulares, chegou a hora de focar nas segundas fases. Neste episódio, as jornalistas Ana Paula Niederauer e Paloma Cotes ouviram especialistas e professores de cursinhos sobre a segunda fase da Fuvest, que acontece nos dias 5 e 6 de janeiro, um domingo e uma segunda-feira.

No dia 5, domingo, acontece a prova de Português e Redação. E no dia 6, segunda-feira, são aplicadas as provas de disciplinas específicas de acordo com a carreira que o candidato escolheu.

Participam deste episódio: os professores do Anglo Sergio de Lima Paganim (Linguagens), Augusto Silva (Geografia), Ronaldo Carrilho (Física) e Daniel Perry (História e diretor); além do professor de Biologia do Etapa, Daniel Berto, e o coordenador de Matemática do Objetivo, Giuseppe Nobilione. E os especialistas Celso Lopez de Souza, que é psiquiatra; a médica Helena Hachul, do Instituto do Sono e a diretora-executiva da Fuvest, Belmira Bueno.

A USP oferece 11.147 vagas em 106 carreiras de graduação. Desse total, 8.317 são destinadas à seleção pelo vestibular.

A lista de aprovados na segunda fase da Fuvest sai no dia 24 de janeiro. Essa é a data da primeira chamada. A segunda chamada acontece no dia 31 de janeiro. E a terceira chamada é no dia 7 de fevereiro.

