Como se preparar para a segunda fase da Unesp? Ouça as dicas dos especialistas no podcast ‘Se Liga no Vestibular’

O Estadão está com uma série de podcasts para ajudar estudantes nessa fase de vestibulares. Passado o Enem e as primeiras fases dos principais vestibulares, chegou a hora de focar nas segundas fases. Neste episódio, as jornalistas Ana Paula Niederauer e Paloma Cotes ouviram especialistas e professores de cursinhos sobre a segunda fase da Unesp, que acontece nos dias 15 e 16 de dezembro, um domingo e uma segunda-feira. No dia 15, é aplicada a prova de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. No dia 16, acontece a prova de Linguagens e Códigos e a Redação.

Participam desse episódio: o professor de Linguagens Sergio de Lima Paganim, do Anglo e os professores do Etapa Wellington Borges Costa, coordenador de redação, Alexandre Borges, de Matemática; Breno Morita, de Inglês. Além disso, tem dicas sobre atividade física com o Aulus Selmmer, que é preparador físico, colunista da Rádio Eldorado, e proprietário da assessoria esportiva For Anyone.

Os materiais de prova a serem levados pelos candidatos são lápis preto (proibido uso de lapiseira), apontador, borracha, caneta esferográfica com tinta preta (fabricada em material transparente) e régua transparente.

A Unesp oferece 7.725 vagas em 24 cidades de todas as regiões do Estado de São Paulo. A divulgação da lista de aprovados na segunda fase sai no dia 27 de janeiro.

A Unesp destina pelo menos 50% das vagas por curso ao Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública. Dessas vagas do sistema, a reserva é de 35% a quem se autodeclara preto, pardo ou indígena.

