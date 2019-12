Como será o mundo liderado por conservadores? Ouça no ‘Estadão Notícias’

Políticos conservadores ganharam destaque nos quatro cantos do mundo. A chamada onda conservadora está mais forte do que nunca e pode, por exemplo, aumentar a sua participação no parlamento do Reino Unido no próximo dia 12 de dezembro, aproximando a Grã-Bretanha do Brexit. Esse crescimento é observado, inclusive, em países com histórico mais à esquerda como o Uruguai.

A edição de hoje traz um bate papo com o Filipe Mendonça, professor de relações internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, e com o jornalista e repórter especial do Estadão, Roberto Godoy.

