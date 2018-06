Como vencer a obesidade infantil? O Mentalistas responde!

Você sabia que 15% das crianças brasileiras, entre cinco e nove anos de idade, estão com sobrepeso? Os números são do IBGE. Quais fatores são responsáveis por essa situação? Até que ponto a escola e a família podem ajudar?

Para falar sobre as consequências orgânicas e psíquicas em relação ao tema, eu convidei a gerente de Nutrição do Hospital do Coração (HCor) Rosana Perim e a psicóloga do Colégio Humboldt, Karin Kenzler.

(foto: Rosana Perim, Camila Tuchlinski e Karin Kenzler)