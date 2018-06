Comportamento agressivo e explosivo são temas do Mentalistas!

Você já presenciou alguém tendo uma espécie de “ataque de raiva”? Algumas pessoas não conseguem controlar episódios assim, que acontecem com uma frenquência considerável. Nesta edição do programa, vou desvendar o Transtorno Explosivo Intermitente com a ajuda da psicóloga Vânia Calazans, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo IPq-HC, autora do livro “Mente Impulsiva, Comportamento Explosivo”. Do outro lado da bancada, conto com a análise da pedagoga Cristine Calazans, que vai fala sobre agressividade no ambiente escolar.

Você acompanha, toda terça-feira, uma versão inédita e estendida do programa aqui neste espaço. Curta, comente e compartilhe! Se quiser enviar sugestões, use o e-mail podcast@estadao.com

(foto: Cristine Calazans, Vânia Calazans e Camila Tuchlinski)