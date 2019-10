Computação quântica: quanto vai mudar nossas vidas? Ouça podcast ‘Estadão Notícias’

Uma verdadeira revolução no universo da computação foi anunciada pelo Google na última semana. Um computador quântico executou uma tarefa que nem a mais poderosa das atuais máquinas conseguiria realizar. A tal da supremacia quântica, enfim, saiu do campo teórico para uma demonstração prática.

Você também ficou um pouco perdido no significado dessa história? Qual é a real magnitude dessa descoberta? Edição de hoje convocou o cérebro computacional do Estadão, a redação do ‘Link’, para entender melhor o que está por trás dessa revolução. Conversamos com o repórter Bruno Romani que, ainda por cima, entrevistou o cientista brasileiro envolvido nessa grande descoberta, Fernando Brandão.

