Condenações da Lava Jato, como as de Lula, podem ser anuladas? Entenda no ‘Estadão Notícias’

Um fantasma assombra a Operação Lava Jato: Condenados que foram investigados pelo grupo podem ter suas condenações revistas pelo Supremo Tribunal Federal. O sinal de alerta foi aceso após a Corte anular a condenação do ex-presidente da Petrobrás, Aldemir Bendine. O motivo seria um entendimento dos ministros de que o ex-juiz federal Sérgio Moro teria cerceado o direito de defesa do réu. Agora, investigadores da força-tarefa temem que o caso Bendine coloque na fila outros 158 condenados em busca de revisão de suas sentenças, o mais famoso deles, o ex-presidente Lula. Afinal, essas condenações podem ser, de fato, revistas? E, em uma possível soltura do petista, como seria recebida perante a opinião pública e o meio político?

O programa de hoje traz a posição dos membros da Lava Jato com o repórter Ricardo Brandt, o lado jurídico com o criminalista Fernando Castelo Branco, e a parte política com o cientista político Vitor Oliveira.

