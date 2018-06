‘Conexão Estadão’: A delação de Marcos Valério vai prosperar?

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 19, discutiu a delação que Marcos Valério, preso no esquema do Mensalão, fechou com a polícia federal de Minas Gerais. Essa delação pode alcançar políticos no âmbito nacional?

Além disso, o programa abordou o encontro entre Rodrigo Maia e Michel Temer para tentar apaziguar a relação.

Na área econômica, o governo indica que poderá aumentar impostos para garantir maior arrecadação.

Interatividade

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com