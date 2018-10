‘Conexão Estadão’: A delação de Palocci na reta final da eleição

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 01, o juiz federal Sérgio Moro levantou sigilo sobre um dos termos de colaboração premiada de Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma. No seu primeiro anexo de delação premiada, Palocci detalha o suposto loteamento de cargos na Petrobrás em troca de financiamento para campanhas petistas.

Ainda no programa, candidatos do centro se uniram no penúltimo debate antes do primeiro turno das eleições, para atacar o líder das pesquisas, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, Roberto Godoy, e Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).