‘Conexão Estadão’: A dificuldade de fechar um vice

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 24, o empresário Josué Gomes (PR), filho do ex-vice-presidente José Alencar, avisou ao ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, que não será seu candidato a vice nas eleições de 2018. O apoio do PR segue mantido e a escolha do companheiro de chapa do tucano voltará a ser discutida pelo Centrão.

Além disso, um concurso público para preencher vagas na prefeitura de Sobral (CE) testou o conhecimento dos participantes sobre a família Ferreira Gomes. A cidade é feudo da família do presidenciável Ciro Gomes, hoje administrada por Ivo Gomes, um de seus irmãos. A história foi revelada pelo portal Ceará News.

