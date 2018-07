‘Conexão Estadão’: A disputa pela vice-presidência

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 26, a presidente da frente parlamentar da agropecuária, deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS) entrou na lista de cotados para vice na chapa do presidenciável Geraldo Alckmin. Josué Gomes já recusou.

Além disso, a Operação Zelotes, investigação sobre irregularidades cometidas junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Um dos nomes é Roberto Giannetti da Fonseca, amigo de longa data do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), e pertencia a equipe de campanha do ex-prefeito João Doria.

