‘Conexão Estadão’: A escolha de Paulo Rabello de Castro para o BNDES

Nesta sexta-feira, o Conexão Estadão abordou a escolha do presidente Michel Temer pelo economista Paulo Rabello de Castro, que estava a frente do IBGE, para assumir o comando do BNDES. Ele vai substituir Maria Sílvia que entregou o cargo.

Além disso, o programa avaliou o pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu autorização ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, para tomar o quanto antes o depoimento do presidente da República, Michel Temer, o senador afastado Aécio Neves e o deputado federal Rodrigo Rocha Loures no curso inquérito aberto contra os três a partir da delação da JBS.

O ‘Conexão Estadão’, apresentado por Emanuel Bomfim, faz conexão entre os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília, com participação de Roberto Godoy, Renata Pedini, Andreza Matais e Marcelo de Moraes.

Interatividade

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com