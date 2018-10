‘Conexão Estadão’: A esquerda rachou?

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 16, o senador eleito e ex-governador do Ceará Cid Gomes (PDT) disse, em evento do PT em Fortaleza, que o partido do presidenciável Fernando Haddad precisa fazer mea culpa e assumir que fez “muita besteira” – ou perderá a eleição de forma “merecida”.

Diante das críticas, o articulador político da campanha de Fernando Haddad à Presidência, Jaques Wagner, disse que as declarações do pedetista foram feitas “no calor da campanha”. Já o candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, classificou como uma “coisa meio acalorada” as críticas feitas por Cid Gomes.

