‘Conexão Estadão’: A incógnita sobre o julgamento de Lula no TRF4

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 05, debateu as tratativas para votar a reforma da previdência na próxima semana. O presidente Michel Temer acertou com o relator da reforma na Câmara, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), começar na segunda-feira, 11, a discussão da proposta no plenário da Casa.Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no ‘Conexão’, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a desafiar a Justiça, o Ministério Público e a Polícia Federal a apresentarem provas de que ele seja corrupto. O repórter Ricardo Brandt, que cobre a Operação Lava Jato, trouxe as últimas informações sobre o caso. E também a desaprovação do prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) que chegou a 39%, segundo o Datafolha.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy e Pedro Venceslau. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com