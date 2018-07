‘Conexão Estadão’: A novela do vice continua

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 30, o ex-ministro Aldo Rebelo (Solidariedade) negou, que está em negociação para compor a chapa de Geraldo Alckmin (PSDB) ao Planalto para as eleições de 2018.

Além disso, a irmã do presidenciável Ciro Gomes, Lia Gomes (PDT) recomendou boicote ao MDB durante evento com trabalhadores rurais no município de Varjota, no Ceará.

