‘Conexão Estadão’: A política e o futebol

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 14, o técnico Tite anunciou, na sede da CBF, no Rio de Janeiro a lista com os 23 convocados que representarão a seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Raphael Ramos, da editoria de Esportes do Estadão, comentou os escolhidos de Tite. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, o deputado Jair Bolsonaro (PSL) lidera os três cenários de pesquisas estimuladas sem o ex-presidente Lula (PT) na disputa, indica pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta segunda-feira.

Esta edição do 'Conexão Estadão' tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy e Pedro Venceslau, e de Brasília, Irany Tereza, editora do Broadcast.

