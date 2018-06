‘Conexão Estadão’ aborda vitória de Aécio no Senado e denúncia contra Temer na Câmara

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 18, comenta o caso Aécio Neves. O senador tucano venceu a votação no Senado e recuperou seu mandato, por 44 votos a 26. Aécio diz que volta à Casa sem “rancor” e se diz vítima de “armação”. Ouça o programa no player abaixo:

O podcast também trata da polêmica envolvendo uma foto feita pelo jornal “Correio Braziliense”. Na imagem, uma pessoa, que seria Aécio Neves, aparece olhando pela fresta da janela da casa do senador na noite de ontem. A assessoria do tucano publicou nota negando que seja ele o homem que aparece na foto. Outro assunto de hoje, claro, é a votação do parecer sobre a denúncia contra Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.

O programa faz conexão entre as redações do Estado em São Paulo e Brasília, na edição de hoje com apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau e Andreza Matais, editora da Coluna do Estadão. O ‘Conexão Estadão’ também é veiculado de segunda a sexta-feira, às 18 horas, na Rádio Eldorado (107,3 FM).

