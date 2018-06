‘Conexão Estadão’: Acirra a disputa por apoio na eleição

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 13, enquanto o DEM negocia seu futuro nas eleições presidenciais, o partido fechou apoio à pré-candidatura de João Doria ao governo de São Paulo. O anúncio da aliança estadual vai ser feito em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 14.

Com isso, o líder do DEM na Câmara e ex-secretário do governo Geraldo Alckmin, Rodrigo Garcia, desiste oficialmente de ser candidato a governador e passa ser considerado para a vice de Doria na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Ouça no player abaixo:

