‘Conexão Estadão’: Aécio Neves vira problema para o PSDB

O ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 17, falou sobre a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que tornou réu o senador Aécio Neves (PSDB-MG) pelos crimes de corrupção passiva e obstrução à justiça. Com a decisão, os ministros confirmam que os indícios apontados pela Procuradoria-Geral da União (PGR) são suficientes, neste momento, para que o senador responda aos crimes por meio de ação penal. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, um grupo de senadores vistoriou a sala especial onde o ex-presidente Lula está preso na Polícia Federal em Curitiba.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Sílvia Araújo, editora do Broadcast e Pedro Venceslau. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

