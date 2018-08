‘Conexão Estadão’: Alckmin tem vice, Marina também e Meirelles quer Marta

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 02, a senadora Ana Amélia (PP-RS) disse, em rápida entrevista concedida no Senado, que está disposta a ser vice na chapa de Geraldo Alckmin. O PV aceitou ser vice da pré-candidata da Rede à Presidência, Marina Silva. Eduardo Jorge deve ser indicado para compor a chapa. Já Marta Suplicy é um dos principais nomes cotados para vice de Henrique Meirelles.

Além disso, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) desistiu de disputar a reeleição ao Senado e anunciou que vai disputar uma vaga de deputado federal por Minas Gerais.

