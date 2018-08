‘Conexão Estadão’: Alianças eleitorais isolam candidatos

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 01, em mais uma derrota para o candidato Ciro Gomes (PDT), o PSB vai anunciar a neutralidade no 1.º turno das eleições 2018. O partido fechou um acordo com o PT e se comprometeu a não apoiar nenhum candidato à Presidência da República na primeira parte da corrida eleitoral.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar o pedido de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) até o dia 15 de agosto, prazo final para o registro de candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apurou o Broadcast Político/Estadão.

