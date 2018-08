‘Conexão Estadão’: Alvaro Dias tenta se aproximar do eleitorado conservador

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 27, o candidato à Presidência pelo Podemos, o senador Alvaro Dias prometeu convocar apenas ministros com base em competência técnica em detrimento às indicações partidárias. O posicionamento de Dias ocorreu durante a primeira sabatina Estadão-Faap com os Presidenciáveis.

Ainda no programa, o presidente nacional do MDB, senador Romero Jucá (RR), anunciou que deixou a liderança do governo no Senado. Jucá comunicou sua decisão ao presidente Michel Temer por “discordar da forma como o governo federal está tratando a questão dos venezuelanos em Roraima”.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, Roberto Godoy, e Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).