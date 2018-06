‘Conexão Estadão’ analisa Alckmin na presidência do PSDB

O ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 27, comenta a decisão de Geraldo Alckmin ao aceitar assumir o comando do PSDB. O senador Tasso Jereissati (CE) e o governador de Goiás, Marconi Perillo, desistiram da disputa pelo cargo e anunciaram apoio ao governador de São Paulo, que também deve ser candidato à presidência da República no ano que vem. Ouça no player abaixo:

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, Andreza Matais e Silvia Araújo. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

