‘Conexão Estadão’ analisa julgamento no STF que decide futuro de Lula

O Conexão Estadão desta quarta-feira, 4, comenta o julgamento, no Supremo Tribunal Federal, do habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O programa ainda analisa a manifestação do comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, no Twitter. Na véspera da sessão no STF, ele escreveu que a instituição “julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à impunidade”. A publicação de Villas Bôas gerou forte repercussão. Ouça o programa no player abaixo.

