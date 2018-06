‘Conexão Estadão’ analisa pedido de impeachment contra Temer

O ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira (25) avaliou as possibilidades de queda de Michel Temer. A Ordem dos Advogados do Brasil protocolou denúncia na Câmara contra o peemedebista, junto com um pedido formal de impeachment do presidente.

Além disso, o programa repercutiu a decisão de Temer ao revogar, por meio de uma edição extraordinária do “Diário Oficial da União”, o decreto que autorizou o uso de tropas das Forças Armadas na Esplanada dos Ministérios. Outro assunto foi a absolvição da jornalista Cláudia Cruz, mulher do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), dos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

O ‘Conexão Estadão’, apresentado por Gustavo Lopes, faz conexão entre os jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília, com participação de Roberto Godoy, Renata Pedini, Andreza Matais e Marcelo de Moraes.

