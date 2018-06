‘Conexão Estadão’: Após perder foro, políticos podem ter processos na 1ª instância

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 11, falou sobre a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu encaminhar à Justiça Eleitoral de São Paulo o inquérito instaurado na Corte para investigar o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), que deixou o cargo para disputar a Presidência da República. Ouça o podcast no player abaixo:

Ainda no Conexão, delegados de Polícia Federal não querem Lula preso no prédio-sede da corporação em Curitiba. Por meio de ofício ao superintendente regional da PF no Paraná, delegado Maurício Valeixo, o sindicato da classe no Estado alega que Lula lá provoca ‘transtornos e riscos à população e aos funcionários’.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Pedro Venceslau, Roberto Godoy, e Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).

