‘Conexão Estadão’: As dores de cabeça da reforma política

O ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 16, abordou a repercussão negativa que gerou na sociedade e nas redes sociais sobre o valor proposto para o fundo público partidário, que faz parte da reforma política. Ouça no player abaixo:

O bate-papo entre jornalistas do Estadão de São Paulo e Brasília também destacou a mudança que o PMDB quer fazer no nome da legenda, passando a se chamar MDB, com o intuito de renovar a imagem perante a opinião pública.

Interatividade

