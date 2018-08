‘Conexão Estadão’: As estratégias dos marqueteiros para as eleições

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 08, pela primeira vez na eleição presidencial, os marqueteiros terão de respeitar regra pela qual 75% do tempo do programa eleitoral deve ser destinado exclusivamente ao presidenciável.

A ‘Coluna do Estadão’ desta quarta mostra que os apoiadores só poderão aparecer nos 25% restantes. A novidade jogou a campanha num limbo. Há dúvidas sobre se os candidatos terão de aparecer o tempo todo ou se os marqueteiros podem usar imagens narradas por eles. Ou se o vice poderá dividir esse tempo do presidenciável. Se isso for vedado, o PT terá problemas caso insista com Lula. A solução será dada pelo TSE conforme o andamento da campanha.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy Gilberto Amêndola e, de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).