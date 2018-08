‘Conexão Estadão’: As pesquisas de intenção de voto para Presidência divulgadas nesta segunda

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 20, a repercussão das pesquisas eleitorais sobre a corrida presidencial para as eleições deste ano. Pesquisa do instituto MDA em parceria com a Confederação Nacional do Transporte (CNT) aponta Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 37,3%. Na sequência aparecem Jair Bolsonaro (PSL), com 18,8%; Marina Silva (Rede), com 5,6%; Geraldo Alckmin (PSDB), com 4,9%; e Ciro Gomes (PDT), com 4,1%.

Já na pesquisa Ibope/Estado/TV Globo, realizada sem o nome do ex-presidente Lula, Bolsonaro lidera com 20%, seguido por Marina Silva, com 12%; Ciro Gomes, com 9%; Geraldo Alckmin, com 7%; e Fernando Haddad (PT), com 4%.

Esta edição do ‘Conexão Estadão’ tem apresentação de Emanuel Bomfim e comentários de Roberto Godoy, Pedro Venceslau e, de Brasília, Andreza Matais, editora da ‘Coluna do Estadão’. Também participa do programa, o cientista político Rafael Cortez. O programa também é veiculado de segunda a sexta, sempre às 18h, na Rádio Eldorado (FM 107,3).