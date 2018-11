‘Conexão Estadão’: Avião de pequeno porte cai em SP e deixa pelo menos 2 mortos

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 30, um avião de pequeno porte caiu na Avenida Antônio Nascimento Moura, próximo ao aeroporto do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. Pelo menos duas pessoas morreram e doze ficaram feridas. A aeronave atingiu uma casa e danificou pelo menos outras duas na região.

O avião, de modelo Cessna C210, havia acabado de decolar do Campo de Marte, às 15h55, com destino a Jundiaí, no interior paulista, quando caiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, os corpos do piloto e do copiloto foram retirados de dentro da aeronave. As vítimas são Guilherme Murback e Leonardo Yamamura.

