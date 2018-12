Conexão Estadão: Bancada evangélica dividida com escolha de Bolsonaro

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 06, a pastora e advogada Damares Alves foi confirmada na chefia do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A pasta deve ficar responsável pela Fundação Nacional do Índio (Funai), que havia sido considerada para ir ao Ministério da Agricultura pelo presidente eleito Jair Bolsonaro.

E ainda, o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci disse, em depoimento à Justiça Federal do Distrito Federal, que o ex-presidente Lula negociou com o lobista Mauro Marcondes Machado, do setor automobilístico, pagamentos a Luís Cláudio Lula da Silva, seu filho caçula, para a aprovação de uma Medida Provisória que tinha como finalidade prorrogar incentivos fiscais de montadoras instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

