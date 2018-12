‘Conexão Estadão’: Barraco na posse dos deputados em São Paulo

No ‘Conexão Estadão’ desta terça-feira, 18, a entrega dos diplomas dos políticos eleitos por São Paulo chegou a ser interrompida por uma confusão provocada pela entrada não autorizada, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, de um militante da bancada ativista do PSOL. A Polícia Militar precisou intervir para apartar não apenas Jesus dos Santos, mas alguns deputados eleitos, como Alexandre Frota (PSL), que assumiram o papel de segurança.

E ainda, em votação relâmpago, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a recriação do auxílio-moradia para membros da magistratura. Os conselheiros demoraram apenas alguns minutos para definir as novas regras do pagamento do benefício para juízes, que poderá ser de até R$ 4.377,73, com previsão de reajuste anual, como antecipado pelo Estadão/Broadcast na segunda-feira.

