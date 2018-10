‘Conexão Estadão’: Bolsonaro amplia vantagem sobre Haddad no 2º turno

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 15, a menos de duas semanas para o segundo turno da eleição presidencial, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, tem 59% das intenções de voto, contra 41% do petista Fernando Haddad, segundo pesquisa Ibope/Estado/TV Globo.

Ainda segundo a pesquisa, 47% dos eleitores dizem que não votariam “de jeito nenhum” em Fernando Haddad (PT) no segundo turno da eleição presidencial. Por outro lado, 35% do eleitorado afasta a possibilidade de votar em Jair Bolsonaro (PSL).

