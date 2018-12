‘Conexão Estadão’: Bolsonaro é diplomado presidente

No ‘Conexão Estadão’ desta segunda-feira, 10, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, foi diplomando em cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em um discurso sem improvisos, Bolsonaro, que chegou a chorar durante o evento, abriu a fala agradecendo a Deus por estar vivo, defendeu o resultado das eleições e falou que o voto popular é irreversível.

E ainda, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, confirmou a escolha do advogado Ricardo Salles como futuro ministro do Meio Ambiente e fechou o desenho do seu Ministério, que terá ao todo 22 pastas. Filiado ao partido Novo, Salles lidera o movimento Endireita Brasil e foi secretário estadual do Meio Ambiente em São Paulo na gestão de Geraldo Alckmin (PSDB).

