‘Conexão Estadão’: Bolsonaro é esfaqueado em Minas Gerais

No ‘Conexão Estadão’ desta quinta-feira, 06, o candidato à Presidência da República do PSL nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, foi esfaqueado durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG). Atingido na região do abdômen, o presidenciável foi levado para o hospital e passou por cirurgia. A Polícia Federal prendeu o suspeito.

Ainda no programa, o candidato à Presidência da República pelo PSDB nas eleições 2018, Geraldo Alckmin participou da série Estadão-Faap Sabatina com os Presidenciáveis. Durante a entrevista, Geraldo Alckmin disse que o presidente Michel Temer carece de legitimidade.

