‘Conexão Estadão’: Bolsonaro está fora de quase todos os debates

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 10, o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, não participará de nenhum dos debates do 2º turno que estavam programados para a próxima semana, como os do Estadão/Gazeta; SBT/Folha e RedeTV/IstoÉ. Os médicos Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo e Leandro Echenique examinaram o candidato e informaram à imprensa que o candidato ao Planalto terá alta para atividades públicas de campanha a partir da quinta-feira da próxima semana, dia 18.

Bolsonaro ainda enfrenta uma anemia e precisa recuperar massa perdida. “Ele ainda tem anemia. Então, a liberação não é completa. Não pode fazer viagens, nem atividades mais prolongadas”, disse Echenique.

(Foto: Wilton Junior/Estadão)