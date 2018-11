‘Conexão Estadão’: Bolsonaro fará nova cirurgia só em 2019

No ‘Conexão Estadão’ desta sexta-feira, 23, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) passará pela cirurgia de retirada da bolsa de colostomia somente no ano que vem, após a posse, informou boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein. A estimativa inicial dos médicos era de que a operação pudesse ser realizada já a partir de 12 dezembro, mas o procedimento teve que ser adiado por causa de problemas detectados nos testes realizados nesta sexta.

Segundo o boletim, “os exames de imagem ainda mostram inflamação do peritônio (membrana que envolve órgãos do sistema digestivo) e processo de aderência entre as alças intestinais”. Por conta disso, a equipe declarou que, em reunião multiprofissional, decidiu “postergar a realização da reconstrução do trânsito intestinal”. De acordo com a equipe médica, o presidente eleito “será reavaliado em janeiro para definição do momento ideal da cirurgia”.

