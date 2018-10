‘Conexão Estadão’: Bolsonaro já está com a faixa na mão?

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 17, a liderança de 18 pontos sobre Fernando Haddad, de acordo com a última pesquisa Ibope, já faz o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, considerar-se praticamente eleito. “Nós estamos com uma mão na faixa, é verdade. Pode até não chegar lá, mas estamos com uma mão na faixa”, afirmou o presidenciável logo após visitar a sede da Polícia Federal, no Centro do Rio.

Hoje, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) disse que a porta entre Fernando Haddad (PT) está agora com a fechadura “enferrujada”. Diante da fala, o petista admitiu que o tucano não o apoiou como gostaria.

