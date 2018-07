‘Conexão Estadão’: Bolsonaro não terá general da reserva como vice

No ‘Conexão Estadão’ desta quarta-feira, 18, Major Olímpio, presidente do PSL de São Paulo, afirmou que o general da reserva Augusto Heleno Ribeiro Pereira não será candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro.

O PRP, ao qual o general Heleno é filiado, não aprovou aliança com o PSL de Bolsonaro. Com isso, a busca por um nome para ser vice do atual deputado federal continua.

